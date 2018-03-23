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Чижов назвал отзыв посла ЕС обычным дипломатическим приемом
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Чижов назвал отзыв посла ЕС обычным дипломатическим приемом 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал обычной дипломатической практикой отзыв посла Евросоюза в Москве.
"Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал. Господин Эдерер ожидается здесь, в Брюсселе, для консультаций с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Сколько продлятся эти консультации в данном случае, неизвестно. Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда — месяц, два. Но это в любом случае — временное событие", — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
При этом, по словам Чижова, его на консультации в Москву никто не вызывал.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Главам государств и правительств 28 стран-членов ЕС в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент в Солсбери. В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.
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