Чижов назвал отзыв посла ЕС обычным дипломатическим приемом

"Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал. Господин Эдерер ожидается здесь, в Брюсселе , для консультаций с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини . Сколько продлятся эти консультации в данном случае, неизвестно. Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда — месяц, два. Но это в любом случае — временное событие", — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по словам Чижова, его на консультации в Москву никто не вызывал.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.