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Более 2 млн россиян посмотрели онлайн‑трансляции с избирательных участков
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Более 2 млн россиян посмотрели онлайн‑трансляции с избирательных участков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 2 миллионов жителей России посмотрели онлайн-трансляции с избирательных участков на портале нашвыбор2018.рф на выборах президента страны, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком».
На прошедших выборах «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции нашвыбор2018.рф. С помощью портала жители любых регионов России могли в онлайн-режиме наблюдать за ходом выборов на всех избирательных участках, оборудованных системой видеонаблюдения.
«Всего в период с 23:00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчета голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более 2 миллионов жителей страны. В центральной России порталом воспользовались более 770 тысяч человек, при этом отдельно учитывалось каждое подключение пользователя к трансляции на любом участке региона», — говорится в сообщении.
В моменты пиковой нагрузки портал нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тысячи пользователей одновременно. Общее время трансляции на портале составило 1,2 миллиона часов.
Для организации видеонаблюдения специалисты «Ростелекома» установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. В Московской области было установлено 4532 камеры.
В декабре 2017 года правительство РФ назначило «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в интернете на выборах президента Российской Федерации в 2018 году, напоминается в материале.
Ранее Центральная избирательная комиссия России опубликовала официальные итоги выборов президента страны. Жители могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов избирателей.
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