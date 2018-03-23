Более 2 млн россиян посмотрели онлайн‑трансляции с избирательных участков

Более 2 миллионов жителей России посмотрели онлайн-трансляции с избирательных участков на портале нашвыбор2018.рф на выборах президента страны, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком»

На прошедших выборах «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции нашвыбор2018.рф. С помощью портала жители любых регионов России могли в онлайн-режиме наблюдать за ходом выборов на всех избирательных участках, оборудованных системой видеонаблюдения.

«Всего в период с 23:00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчета голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более 2 миллионов жителей страны. В центральной России порталом воспользовались более 770 тысяч человек, при этом отдельно учитывалось каждое подключение пользователя к трансляции на любом участке региона», — говорится в сообщении.

В моменты пиковой нагрузки портал нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тысячи пользователей одновременно. Общее время трансляции на портале составило 1,2 миллиона часов.

Для организации видеонаблюдения специалисты «Ростелекома» установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. В Московской области было установлено 4532 камеры.