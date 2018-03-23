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Депутат ЕП: Британия переключает внимание с Brexit на конфликт с Россией
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Депутат ЕП: Британия переключает внимание с Brexit на конфликт с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 23 мар — РИА Новости. Великобритания, объявив о высылке российских дипломатов, пытается переключить внимание мировой общественности с темы выхода страны из ЕС, а Латвия ей подыгрывает, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
"В Великобритании сложилась катастрофическая ситуация с выходом из ЕС. Никто ни о чем не может договориться. Чтобы отвлечь внимание от этого и была придумана история с Россией. Это попытка перевести внимание. Жаль, что Латвия тоже решила ввязаться в эту историю", — сказал Митрофанов.
Он считает, что отвлечь внимание удастся лишь на короткое время, а затем Британии снова придется вернуться к вопросу выхода из ЕС.
В пятницу пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил, что Латвия в связи с «делом Скрипаля» планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России. Ранее Британия заявила о высылке 23 российских дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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