Юнкер: страны ЕС выступили за улучшение отношений с Россией 

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что страны — члены ЕС высказалась за необходимость развития отношений с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи лидеров сообщества.
«Каждый выразил своё мнение, осуждая инцидент в Солсбери. Но в то же время каждый выразил готовность развивать лучшие отношения с Россией», — цитирует ТАСС Юнкера.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в понедельник, 26 марта, страны Евросоюза примут дополнительные меры в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.