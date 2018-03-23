Меркель: ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ

"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", — сказала она.

Меркель добавила, что в настоящее время страны содружества обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры.