Меркель: ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ 

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что помимо отзыва для консультаций посла ЕС в РФ необходимы дополнительные меры в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", — сказала она.
Меркель добавила, что в настоящее время страны содружества обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры.