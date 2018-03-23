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Меркель: ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
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Меркель: ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что помимо отзыва для консультаций посла ЕС в РФ необходимы дополнительные меры в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", — сказала она.
Меркель добавила, что в настоящее время страны содружества обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры.
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