Глава Волоколамского района отправлен в отставку 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Сообщение об отставке появилось в Telegram-канале Воробьева.
Пост главы Волоколамского района займет Андрей Вихарев, который до сих пор возглавлял Лосино-Островский городской округ. Губернатор охарактеризовал Вихарева как «одного из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области».
Напомним, 21 марта на полигоне ТБО «Ядрово» произошел выброс свалочных газов, после которого к врачам обратились 240 местных жителей. Более 50 школьников были госпитализированы в Центральную районную больницу Волоколамска, а горожане устроили перед зданием больницы стихийный митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово». Участники акции протеста забросали снежками губернатора Андрея Воробьева и напали на главу района Евгения Гаврилова: митингующие несколько раз ударили его, сорвали очки и оторвали капюшон.
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