Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Глава Волоколамского района отправлен в отставку 

Рамблер 1 час назад
Фото: правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Сообщение об отставке появилось в Telegram-канале Воробьева.
Пост главы Волоколамского района займет Андрей Вихарев, который до сих пор возглавлял Лосино-Островский городской округ. Губернатор охарактеризовал Вихарева как «одного из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области».
>> СМИ анонсировали отставку главы Волоколамского района
Напомним, 21 марта на полигоне ТБО «Ядрово» произошел выброс свалочных газов, после которого к врачам обратились 240 местных жителей. Более 50 школьников были госпитализированы в Центральную районную больницу Волоколамска, а горожане устроили перед зданием больницы стихийный митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово». Участники акции протеста забросали снежками губернатора Андрея Воробьева и напали на главу района Евгения Гаврилова: митингующие несколько раз ударили его, сорвали очки и оторвали капюшон.
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе важного.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ457
Новый советник Трампа готов развязать большую войну186
Все супероружие РФ показали в одном видео114
Минфин готовится пойти на риск101
Блокада Крымского моста: озвучен план действий42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение