Германия и Франция скоординируют решения по инциденту в Солсбери 

БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Франция и Германия в ближайшее время примут скоординированные решения по инциденту в Солсбери, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
"Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения", — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Брюсселе по итогам Евросовета, говоря об ответе ЕС на «дело Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг заявили, что в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения» они согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями».