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Эстония рассматривает возможность высылки дипломатов России из-за инцидента в Солсбери
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Эстония рассматривает возможность высылки дипломатов России из-за инцидента в Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что страна рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов. Конечно, мы находимся в тесном контакте с Великобританией и также надеемся, что Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном», — цитирует РИА Новости премьера.
Ранее стало известно, что Латвия намерена выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России.
Также сообщалось, что Словакия может принять меры против России в связи с делом Скрипаля.
RT на русском: последние новости
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