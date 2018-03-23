Эстония рассматривает возможность высылки дипломатов России из-за инцидента в Солсбери 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что страна рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов. Конечно, мы находимся в тесном контакте с Великобританией и также надеемся, что Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном», — цитирует РИА Новости премьера.
Ранее стало известно, что Латвия намерена выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России.
Также сообщалось, что Словакия может принять меры против России в связи с делом Скрипаля.