СМИ: дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления 

Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, ненадолго приходила в себя. Об этом 23 марта написала газета The Times.
Издание утверждает, что 33-летняя
женщина очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу города Солсбери 4 марта. Однако затем она вновь впала в кому. При этом ее 66-летний
отец не приходил в сознание на протяжении всего времени пребывания в госпитале.
Пока жертвы воздействия
нервно-паралитического
вещества находятся под наблюдением врачей, суд разрешил взять их кровь на анализы. По данным источников, подтвердила наличие в пробах
нервно-паралитического
вещества класса «Новичок» или близкого к нему.
Кроме того, специалисты предположили, что умственные способности Сергея и Юлии могут быть нарушены после отравления
нервно-паралитическим
веществом.
Отравление иностранного шпиона Скрипаля и его дочери спровоцировало международный скандал. Лондон обвинил в случившемся Россию, а Москва заявила о своей непричастности к совершенному преступлению. Британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов и призвали страны ЕС последовать их примеру. Евросоюз отозвал своего посла из РФ. В Кремле с таким решением не согласились.