СМИ: дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления

Издание утверждает, что 33-летняя

женщина очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу города Солсбери 4 марта. Однако затем она вновь впала в кому. При этом ее 66-летний

отец не приходил в сознание на протяжении всего времени пребывания в госпитале.

Пока жертвы воздействия

нервно-паралитического

вещества находятся под наблюдением врачей, суд разрешил взять их кровь на анализы. По данным источников, подтвердила наличие в пробах

нервно-паралитического

вещества класса «Новичок» или близкого к нему.

Кроме того, специалисты предположили, что умственные способности Сергея и Юлии могут быть нарушены после отравления

нервно-паралитическим

веществом.