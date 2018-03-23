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МИД заявил послам стран ОДКБ, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля
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МИД заявил послам стран ОДКБ, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля 

РИА Новости 1 час назад
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РИА НОВОСТИ. МИД РФ НА ВСТРЕЧЕ С ПОСЛАМИ СТРАН ОДКБ: РФ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ПРИЧАСТНА И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНЦИДЕНТУ В СОЛСБЕРИ
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