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В Госдуму внесен законопроект об общественном наблюдении на выборах
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В Госдуму внесен законопроект об общественном наблюдении на выборах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Думу поступил проект закона, который закрепляет право Общественной палаты РФ и общественных палат регионов назначать своих наблюдателей на региональных и муниципальных выборах. На выборах президента такое право у ОП уже есть, и оно было успешно реализовано 18 марта. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Соавторами документа выступили главы комитетов Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников.
Впервые ресурс общественных палат был задействован 18 марта на выборах президента. Как отметил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, уникальный опыт неполитического наблюдения позволил обеспечить доверие граждан к избирательным процедурам. Всего на выборах президента России работали более 146 тысяч наблюдателей, которых подготовили общественные палаты.
"Все они способствовали максимальной открытости выборного процесса и обеспечивали соблюдение конституционных прав граждан страны", — считает глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, практика привлечения общественных наблюдателей важна как для государства, так и для самих наблюдателей, поскольку они могли видеть, как работает закон на практике.
"Положительный опыт применения общественного наблюдения показывает, что целесообразно распространить его на все уровни выборов. Чем чище выборы, тем они легитимнее", — заметил он.
Новый законопроект направлен на распространение института общественного наблюдения на выборы всех уровней. Документ расширяет полномочия общественных палат (федеральной и региональных), которым предлагается дать возможность назначать своих наблюдателей еще на региональных и муниципальных выборах. Принятие закона, по мнению авторов, будет способствовать повышению гласности и открытости деятельности избирательных комиссий.
"Реализация конституционных прав граждан является одной из основных целей законопроекта. Общественное наблюдение, не ограниченное интересами кандидата или партии, призвано содействовать в реализации избирательных прав граждан", — сказал Клишас.
Он напомнил, что возможность привлечения общественности к наблюдению предусмотрена Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах СНГ.
"Это предопределяет важность развития нового института. Деятельность общественных наблюдателей должна способствовать соблюдению равенства прав всех участников избирательного процесса", — подчеркнул Клишас.
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