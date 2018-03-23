В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах

В штабе Собчак довольны ее результатом на президентских выборах

"Я более чем доволен, для пяти месяцев в политике (Собчак заявила о намерении принять участие в выборах 18 октября прошлого года — прим. ТАСС) в принципе неплохо", — заявил ТАСС Шкляров, в прошлом участвовавший в предвыборных кампаниях демократов Барака Обамы и Берни Сандерса в США. Политтехнолог Виталий Шкляров , работавший в штабе Ксении Собчак на выборах президента РФ, доволен ее участием в кампании.

На выборах, официальные итоги которых ЦИК РФ утвердил в пятницу, Собчак, баллотировавшаяся на выборах главы государства в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива", получила 1,68% (более 1,2 млн голосов), заняв четвертое место.

"Четвертое место по стране, четвертое место в Москве, третье в Питере — сильная история, за границей практически везде второе место у Ксении Анатольевны", — обратил внимание Шкляров.

По его словам, команда Собчак изначально собиралась "строить [партийную] платформу и играть вдолгую", и "с этой точки зрения нет разницы, какой [сейчас] процент".

"Для человека, который хочет когда-нибудь выиграть на Олимпиаде (неважно, сегодня, завтра или через 10 лет), важно участие, поэтому здесь, безусловно, дебют удачный", — резюмировал он.