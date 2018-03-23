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Косачев призвал зеркально отвечать на каждую высылку послов из Евросоюза
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Косачев призвал зеркально отвечать на каждую высылку послов из Евросоюза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НУЖНО ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВЫСЫЛКИ ПОСЛОВ РФ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН — КОСАЧЕВ
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