Совфед ответил Латвии на высылку российских дипломатов

Ответ России на высылку российских дипломатов из Латвии будет включать более жёсткие меры. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Да, в ответ будут выдворены сотрудники латвийского посольства, не исключено, что и больше, чем будет выдворено наших», — цитирует Джабарова РИА Новости.
Он отметил, что возможность более жёстких ответных мер связана с «абсолютной несправедливостью» решения Риги.
«Это абсолютно несправедливое решение. Россия не виновата в отравлении Скрипаля, её вина никем не доказана, а Латвия вообще здесь сбоку припёка», — подчеркнул сенатор.
Ранее в МИД Латвии сообщили о намерении выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России.