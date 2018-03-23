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Совфед ответил Латвии на высылку российских дипломатов
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В Совфеде прокомментировали намерение Латвии выслать российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответ России на высылку российских дипломатов из Латвии будет включать более жёсткие меры. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Да, в ответ будут выдворены сотрудники латвийского посольства, не исключено, что и больше, чем будет выдворено наших», — цитирует Джабарова РИА Новости.
Он отметил, что возможность более жёстких ответных мер связана с «абсолютной несправедливостью» решения Риги.
«Это абсолютно несправедливое решение. Россия не виновата в отравлении Скрипаля, её вина никем не доказана, а Латвия вообще здесь сбоку припёка», — подчеркнул сенатор.
Ранее в МИД Латвии сообщили о намерении выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России.
RT на русском: последние новости
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