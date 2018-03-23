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Латвия планирует выдворить нескольких российских дипломатов
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Латвия планирует выдворить нескольких российских дипломатов
РИА Новости
36 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ЛАТВИЯ
В СВЯЗИ С «ДЕЛОМ СКРИПАЛЯ» ПЛАНИРУЕТ ВЫДВОРИТЬ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА
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