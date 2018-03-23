Лукашенко выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он рассчитывает на позитивное развитие отношений между Минском Москвой во время нового президентского срока Владимира Путина . Об этом сообщает БЕЛТА. «Я ожидаю всегда позитива. С президентом Путиным мы разговаривали сразу же после выборов. И мы, естественно, затронули какие-то вопросы на злобу дня, которые надо решать, и которые, может быть, даже не президентов вопросы», — сказал он.

По его словам, у него добрые отношения с Путиным. Он отметил, что «если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию».

Он отметил, что возникающие в отношениях между Белоруссией и Россией вопросы связаны с конкуренцией и развитием рыночной экономики, но «в сфере политики подобных проблем нет».

Ранее Лукашенко заявил, что Россия первой протянет руку помощи Белоруссии.