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Лукашенко выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией
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Лукашенко выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией 

RT на русском 39 минут назад
Фото: RT на русском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он рассчитывает на позитивное развитие отношений между Минском и Москвой во время нового президентского срока Владимира Путина. Об этом сообщает БЕЛТА. «Я ожидаю всегда позитива. С президентом Путиным мы разговаривали сразу же после выборов. И мы, естественно, затронули какие-то вопросы на злобу дня, которые надо решать, и которые, может быть, даже не президентов вопросы», — сказал он.
По его словам, у него добрые отношения с Путиным. Он отметил, что «если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию».
Он отметил, что возникающие в отношениях между Белоруссией и Россией вопросы связаны с конкуренцией и развитием рыночной экономики, но «в сфере политики подобных проблем нет».
Ранее Лукашенко заявил, что Россия первой протянет руку помощи Белоруссии.
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