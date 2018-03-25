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Путин и эмир Катара обсудят Сирию и Йемен
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Путин и эмир Катара обсудят на переговорах в Москве Сирию и Йемен 

РИА Новости 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят на переговорах в Москве региональные вопросы, в том числе Сирию и Йемен, а также Палестину, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
"Руководители (стран — ред.) коснутся вопросов взаимного сотрудничества в двухсторонних (отношениях — ред.), обменяются мнениями и обсудят региональные вопросы, такие как сирийский и йеменский вопрос, а также другие вопросы, в том числе, палестинский", — заявил аль-Аттыйя.
По словам посла, это второй визит катарского эмира в Москву с 2016 года.
В ходе визита лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в области экономики, туризма, энергетики и военные вопросы, а также проведение перекрестного года культуры между странами.
Дипломат отметил, что делегация Катара состоит из заместителя главы совета министров, министра иностранных дел, а также министров энергетики, культуры, финансов, главы катарского инвестиционного органа и других высокопоставленных лиц.
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