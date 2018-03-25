Путин и эмир Катара обсудят Сирию и Йемен

Путин и эмир Катара обсудят на переговорах в Москве Сирию и Йемен

"Руководители (стран — ред.) коснутся вопросов взаимного сотрудничества в двухсторонних (отношениях — ред.), обменяются мнениями и обсудят региональные вопросы, такие как сирийский и йеменский вопрос, а также другие вопросы, в том числе, палестинский", — заявил аль-Аттыйя. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

По словам посла, это второй визит катарского эмира в Москву с 2016 года.

В ходе визита лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в области экономики, туризма, энергетики и военные вопросы, а также проведение перекрестного года культуры между странами.

Дипломат отметил, что делегация Катара состоит из заместителя главы совета министров, министра иностранных дел, а также министров энергетики, культуры, финансов, главы катарского инвестиционного органа и других высокопоставленных лиц.