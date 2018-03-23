Максим Шевченко: Вот Клычков уже потерял лицо

В ходе обсуждения избирательной кампании Павла Грудинина , Шевченко дал понять, что врио губернатора Орловской области провалил её в «красном поясе» на родине Зюганова

— Вот Клычков уже потерял лицо. Он пошел губернатором Орловской области, родной области Геннадия Зюганова, и какие там выборы? Что он там обеспечил для коммунистов ? — сказал журналист.

Похожее мнение ранее прозвучало из уст политтехнолога Константина Калачева . Издание «ФедералПресс» опубликовало статью и попыталось выяснить, кто виноват в провале Павла Грудинина.

Одним из экспертов выступил Калачёв, который как и ряд других политтехнологов считает, что «грудининскую кампанию откровенно спустили на тормозах», поскольку его выдвижение было грамотным и был электоральный ресурс.

— Однако, самые примечательные результаты, которые свидетельствуют об откровенном «сливе» или саботаже кампании, прослеживаются на примере ключевого для коммунистов региона — Орловской области. Это родина Геннадия Зюганова, где традиционно КПРФ набирает на выборах высокий процент, в том числе потому, что ее возглавляет коммунист, сказал в интервью «ФедералПресс» Калачев.

Эксперт отметил, что 18 марта 2018 года Владимир Путин набрал рекордное количество голосов в Орловской области, а кандидат от КПРФ рекордно низкий процент в истории — 76,77% и 12,18% соответственно. На выборах президента в 2012 году Путин получил 52,84%, а Геннадий Зюганов — 29,09%.

— Вот пример: голосование за Грудинина на родине Зюганова в Орловской области. Путин в этом регионе набрал рекордные проценты при том, что там губернатор — коммунист и сильная партийная организация. Стоит ли вообще иметь губернатора коммуниста, чтобы потом так откровенно сдавать позиции? Можно и нужно подыгрывать федеральному центру, но более тонко что ли, а не совсем сливать кампанию, — резюмировал Калачев.