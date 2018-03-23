«Молодая гвардия» подтвердила менее 10% проверенных жалоб «Голоса» на ход выборов

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Эксперты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) проверили более 3 тыс. жалоб о возможных нарушениях на выборах президента РФ и нашли юридические обоснования менее чем у 10% таких сообщений, информировали ТАСС в пятницу в МГЕР.

"Активисты «Молодой гвардии» провели анализ заявлений ассоциации «Голос». Всего ассоциацией на портале «Карта нарушений» было заявлено о 3 тыс. 121 нарушении избирательного законодательства в ходе избирательной кампании. Как показала проверка, лишь 248 заявлений, нанесенных на карту, можно считать юридически обоснованными нарушениями", — рассказали в пресс-службе «Молодой гвардии».

В МГЕР подчеркнули, что активисты движения проанализировали каждое сообщение и «дали юридическое обоснование, почему оно может или не может быть квалифицировано как действие, нарушающее закон».