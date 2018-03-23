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Район Савелки показал рекордную явку по Москве на президентских выборах
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Район Савелки показал рекордную явку по Москве на президентских выборах 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
По количеству избирателей, пришедших в минувшее воскресенье на выборы президента РФ, район Савелки был признан одним из рекордсменов столицы. Об этом в интервью окружной газете «41» рассказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов.
Подводя итоги прошедших выборов, он сообщил, что в целом по округу явка составила свыше 63%, в то время как в среднем по Москве — 59,95%. Поддержка кандидатуры Владимира Путина в Зеленограде также оказалась выше, чем в других округах — 74,11%. В этом плане особенно отличился район Старое Крюково, где за действующего президента проголосовали 75,22% избирателей, принявших участие в выборах. В качестве наблюдателей на зеленоградских избирательных участках присутствовали около 300 человек.
Префект А. Смирнов отметил слаженную и профессиональную работу избирательных комиссий, а также управ, муниципалитетов, школ, служб ЖКХ и правоохранительных органов, благодаря чему подготовка и проведение выборов в Зеленограде прошли спокойно, без каких-либо накладок.
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