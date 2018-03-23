Посол послом, а business as usual

Железный занавес 2.0: чем грозит россиянам отзыв посла ЕС

Посол ЕС Москве уезжает в Брюссель . Что это означает для россиян, которые хотят ездить в Европу?

Россияне с некоторой тревогой ждут, чем их правительство ответит на решение Евросоюза понизить уровень дипотношений с Москвой — в пятницу Брюссель объявил об отзыве посла ЕС «для консультаций».

Хотя этот шаг является менее радикальным, чем настаивала Великобритания Тереза Мэй призывала страны ЕС отозвать своих послов каждую по отдельности), даже такое решение является беспрецедентным. В дипломатическом мире это «предпоследнее» предупреждение перед полным разрывом дипотношений.

Поскольку внешнеполитические решения в ЕС принимаются консенсусом, как единым субъектом международного права, это означает, что все страны Евросоюза выступили единым фронтом против того, что они воспринимают как агрессивное вмешательство Москвы в свои дела.

Кипр, Италия, Венгрия и Хотя Греция Словакия сразу оговорили, что присоединяются к этой мере не по своей воле, а по соображениям дисциплины.

«Прежде всего, посол ЕС отозван «для консультаций». Профессиональные дипломаты прекрасно понимают, что это — эвфемизм, но формально такой шаг не является недружественным. Посла могу отзывать на какое-то время, чтобы дать ему указания и т. д. Тут вопрос как раз в том, сколько это время продлится. Если Маркус Эдерер не вернется в Москву несколько месяцев, тогда это уже будет не намек, а прямая декларация того, что ЕС объявил России бойкот. Но эти несколько месяцев надо еще прожить, чтобы делать такие выводы», — сказал он «Ридусу». На сию минуту это решение ЕС не требует от России принятия каких-либо симметричных мер, считает бывший сотрудник центрального аппарата МИД РФ Василий Корчмарь.

«Посольство ЕС — миссия исключительно политическая. Оно не оформляет визы, она не ведет вообще никакой консульской работы. Оттого, работает посольство ЕС в Москве или на нем будет висеть замок — на поездках российских граждан в страны ЕС это ровным счетом никак не скажется», — гарантирует дипломат. Вторая немаловажная деталь: представительства ЕС в других странах играют исключительно представительские функции (какой бы тавтологией это не звучало). В этом состоит принципиальное отличие посольства Евросоюза от посольств отдельных входящих в него стран.

Евросоюз как наднациональный орган вообще никак не вмешивается в визовые вопросы, деловое сотрудничество и прочие каждодневные дела граждан своих и чужих стран. Его задача — координировать внешнюю политику своих членов; но координировать и приказывать — очень разные вещи. Даже при том, что за неисполнение уже принятых решений ЕС «диссидентов» могут лишить права голоса при принятии следующих решений.

В конкретном случае, ни о каком решении, что страны ЕС должны отозвать своих послов из Москвы, речи не идет, поэтому на двустороннем российско-страновом уровне все остается пока как есть, говорит Корчмарь.

Business as usual

«Механизм принятия решений в ЕС таков, что общеевропейское решение может состояться лишь при консенсусе всех стран-членов. А вот обратное совсем не обязательно: страны ЕС не обязаны в индивидуальном порядке дублировать решения брюссельской «надстройки». В конце концов, любая конкретная страна может выяснять отношения с Россией индивидуально, один на один — членство в ЕС ее в этом никак не ограничивает», — говорит Корчмарь. Опасаться каких-то неприятностей россиянам можно только в том случае, если конкретные страны ЕС примут решение сыграть в унисон со своим наднациональным объединением и станут понижать уровень своего дипломатического представительства в России. Или наоборот — последуют примеру Великобритании и вышлют российских дипломатов из своих столиц. Тогда Москве придется принимать зеркальные меры, даже если она того не хочет.