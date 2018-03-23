СМИ анонсировали отставку главы Волоколамского района

По словам собеседника издания, преемником Гаврилова станет глава другого подмосковного района.

В приемной главы района «Коммерсанту» заявили, что информации о возможной отставке чиновника у них нет.

Гаврилов занял пост главы Волоколамского муниципального района Подмосковья в апреле 2014 года.

Третьего марта в Волоколамске прошел первый митинг против работы мусорного полигона Ядрово, расположенного за городом. По данным организаторов, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие называют свалку источником неприятного запаха в городе.

Седьмого марта в Волоколамском районе ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа».

СМИ писали, что в городском воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора. При этом в управлении МЧС по Московской области РБК рассказали, что в Волоколамске провели 18 замеров воздуха, но превышений содержания ядовитых веществ обнаружено не было.