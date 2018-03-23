СМИ анонсировали отставку главы Волоколамского района 

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов уйдет в отставку из-за ситуации вокруг мусорного полигона. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на источник в правительстве региона.
По словам собеседника издания, преемником Гаврилова станет глава другого подмосковного района.
В приемной главы района «Коммерсанту» заявили, что информации о возможной отставке чиновника у них нет.
Гаврилов занял пост главы Волоколамского муниципального района Подмосковья в апреле 2014 года.
Третьего марта в Волоколамске прошел первый митинг против работы мусорного полигона Ядрово, расположенного за городом. По данным организаторов, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие называют свалку источником неприятного запаха в городе.
Седьмого марта в Волоколамском районе ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа».
СМИ писали, что в городском воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора. При этом в управлении МЧС по Московской области РБК рассказали, что в Волоколамске провели 18 замеров воздуха, но превышений содержания ядовитых веществ обнаружено не было.
Двадцать первого марта более 50 детей из Волоколамска пожаловались на отравление. 23 из них госпитализировали. Замглавы управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова заявила, что им стало плохо из-за «резкого запаха сероводорода». Двадцать второго марта 68 детей обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия. Власти Подмосковья пообещали начать на следующей неделе «активную фазу рекультивации полигона».