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В ЦИК рассказали о работе по пресечению конфликтов на участках
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В ЦИК рассказали о работе по пресечению конфликтов на участках 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Конфликты на избирательных участка в ходе выборов президента России 18 марта в большинстве случаев были минимизированы, в день голосования было только 3 удаления наблюдателей с участков в судебном порядке и около 12 административных штрафов наблюдателям и членам избиркомов, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы видели вчера в видеороликах, как наблюдатели вмешивались в работу участковых избирательных комиссий. С другой стороны, провозглашая максимальную лояльность, доброжелательность, мы настраиваем наши комиссии: давайте создадим максимально благожелательную обстановку на участках", — отметила Памфилова на заседании в пятницу, уточнив, что в большинстве случаев так и было.
"В подавляющем большинстве случаев у нас были минимизированы конфликты, всего три удаления по суду, и 12 членов комиссий и наблюдателей получили административные штрафы, в основном это связано со срывом информационных плакатов", — сообщила глава ЦИК.
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