В ЦИК рассказали о работе по пресечению конфликтов на участках

Элла Памфилова. МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Конфликты на избирательных участка в ходе выборов президента России 18 марта в большинстве случаев были минимизированы, в день голосования было только 3 удаления наблюдателей с участков в судебном порядке и около 12 административных штрафов наблюдателям и членам избиркомов, сообщила глава ЦИК России

"Мы видели вчера в видеороликах, как наблюдатели вмешивались в работу участковых избирательных комиссий. С другой стороны, провозглашая максимальную лояльность, доброжелательность, мы настраиваем наши комиссии: давайте создадим максимально благожелательную обстановку на участках", — отметила Памфилова на заседании в пятницу, уточнив, что в большинстве случаев так и было.

"В подавляющем большинстве случаев у нас были минимизированы конфликты, всего три удаления по суду, и 12 членов комиссий и наблюдателей получили административные штрафы, в основном это связано со срывом информационных плакатов", — сообщила глава ЦИК.