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Меркель и Макрон считают недостаточным отзыв посла ЕС из России
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Меркель и Макрон считают недостаточным отзыв посла ЕС из России 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла», — приводит ТАСС слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По ее словам, стороны в настоящее время обсуждают характер дополнительных мер в отношении России. Кроме того, Меркель отметила, что Берлин находит убедительными доводы следствия о причастности России к отравлению Скрипаля в британском Солсбери.
«Мы ясно заявили, что это является серьезным вызовом для нашей общей безопасности. Германия и Франция вместе с другими странами ЕС обсудят дальнейшие меры и потом примут решение», — заявила канцлер.
«ФедералПресс» напоминает, что пять стран Евросоюза собираются выдворить российских дипломатов из-за скандала с отравлением Скрипаля. Такое решение приняли правительства Франции, Польши, Литвы и еще двух государств.
Ранее Великобританию по требованию МИД страны покинули 23 российских дипломата.
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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