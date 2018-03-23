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Дания хочет поддержать Англию против России
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Дания хочет поддержать Англию против России 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
Премьер-министр Дании заявил, что королевство рассмотрит возможность принятия мер в отношении Российской Федерации в связи с делом Скрипаля. Сейчас Дания рассматривает возможность принятия мер против России в ответ на нападение на российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, которое произошло в английском Солсбери в начале марта.
Какие-либо шаги со стороны Дании могут быть сделаны в дополнение к уже принятым Европейским Союзом, заявил премьер-министр Ларс Локке Расмуссен в пятницу.
«Наше правительство в течение следующих нескольких дней очень серьезно рассмотрит вопрос о том, может ли Дания в дополнение к решениям, которые мы внесли коллективно, добавить какие-либо свои и тем самым поддержать Великобританию», — сказал Локке Расмуссен в интервью телекомпании TV 2 в Брюсселе.
Напомним, 4 марта в Солсбери был обнаружен в состоянии паралича бывший разведчик-предатель Сергей Скрипаль с дочерью. Их доставили в реанимацию и оказалось, что их отравили нервно-паралитическим токсином. Англия заочно обвинила Россию, не предоставив доказательств, выслала из страны 23 наших дипломатов. Позже к ней присоединился Евросоюз, который тоже отозвал своего посла из РФ.
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