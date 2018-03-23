Дания хочет поддержать Англию против России

Премьер-министр Дании заявил, что королевство рассмотрит возможность принятия мер в отношении Российской Федерации в связи с делом Скрипаля . Сейчас Дания рассматривает возможность принятия мер против России в ответ на нападение на российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, которое произошло в английском Солсбери в начале марта.

«Наше правительство в течение следующих нескольких дней очень серьезно рассмотрит вопрос о том, может ли Дания в дополнение к решениям, которые мы внесли коллективно, добавить какие-либо свои и тем самым поддержать Великобританию », — сказал Локке Расмуссен в интервью телекомпании TV 2 в Брюсселе

Напомним, 4 марта в Солсбери был обнаружен в состоянии паралича бывший разведчик-предатель Сергей Скрипаль с дочерью. Их доставили в реанимацию и оказалось, что их отравили нервно-паралитическим токсином. Англия заочно обвинила Россию, не предоставив доказательств, выслала из страны 23 наших дипломатов. Позже к ней присоединился Евросоюз, который тоже отозвал своего посла из РФ.