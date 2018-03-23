Путин: целью будущих политических решений станет динамичное развитие РФ 

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что все политические решения, которые предстоит принять России, будут продиктованы необходимостью развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.
Обращение главы государства к россиянам по итогам выборов опубликовано на сайте Кремля.
«Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Путин.
Президент отметил, что власти будут действовать открыто, и обсуждать с людьми все ключевые решения, поскольку они будут приниматься исключительно в интересах страны и россиян.
Он также уточнил, что России нужны последовательные, глубокие перемены, и было бы безответственно обещать решить все проблемы в одночасье.
«Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе», — подчеркнул Путин.
Также перед государством стоят следующие задачи: создавать рабочие места, наращивать эффективность российской экономики, повышать реальные доходы и снижать уровень бедности, развивать образование, здравоохранение, инфраструктуру, социальную сферу, решать проблемы экологии и жилья, а также обновлять и благоустраивать города и поселки.
«И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — сказал Путин, уточнив, что обо всем этом он говорил еще в послании Федеральному собранию.
Президент также поблагодарил всех своих сторонников за поддержку и отметил, что с уважением относится к избирателям, которые голосовали за других кандидатов.
В пятницу ЦИК объявила о победе Путина на выборах президента России. Он набрал 76,69 процентов голосов избирателей. Всего за действующего главу государства проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 человек.