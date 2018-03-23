Путин: целью будущих политических решений станет динамичное развитие РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что все политические решения, которые предстоит принять России , будут продиктованы необходимостью развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Обращение главы государства к россиянам по итогам выборов опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти будут действовать открыто, и обсуждать с людьми все ключевые решения, поскольку они будут приниматься исключительно в интересах страны и россиян.

Он также уточнил, что России нужны последовательные, глубокие перемены, и было бы безответственно обещать решить все проблемы в одночасье.

«Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе», — подчеркнул Путин.

Также перед государством стоят следующие задачи: создавать рабочие места, наращивать эффективность российской экономики, повышать реальные доходы и снижать уровень бедности, развивать образование, здравоохранение, инфраструктуру, социальную сферу, решать проблемы экологии и жилья, а также обновлять и благоустраивать города и поселки.

«И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — сказал Путин, уточнив, что обо всем этом он говорил еще в послании Федеральному собранию.

Президент также поблагодарил всех своих сторонников за поддержку и отметил, что с уважением относится к избирателям, которые голосовали за других кандидатов.