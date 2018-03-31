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Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах
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Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил в субботу на пленуме своей партии, что участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин примет участие в сентябрьских выборах, не уточнив при этом, в рамках какой избирательной кампании и в каком статусе.
"Павел Николаевич стал лидером национального масштаба. Он возглавляет это движение и активно его продолжит", — заявил Зюганов.
"У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов, его программа сплотила 200 ведущих организаций, будем активно ему помогать и поддерживать", — отметил политик.
На состоявшихся 18 марта президентских выборах Грудинин занял второе место, набрав 11,77% голосов. Он пропустил вперед Владимира Путина, который победил с результатом 76,69% голосов.
ТАСС: последние новости
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов Грудинин признался, что Зюганов в ходе избирательной кампании был для него психотерапевтом
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