ЦИК: Грудинин на выборах президента набрал 11,77% голосов

Таким образом, Грудинин занял второе место.

Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Он был переизбран на новый срок.

Центризбирком на заседании в пятницу признал выборы состоявшимися и действительными.

Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта.

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