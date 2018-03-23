ЦИК: Грудинин на выборах президента набрал 11,77% голосов 

Кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Таким образом, Грудинин занял второе место.
Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Он был переизбран на новый срок.
Центризбирком на заседании в пятницу признал выборы состоявшимися и действительными.
Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта.
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