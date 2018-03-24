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РФ предложила Британии сотрудничать по «делу Скрипаля»
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Россия выразила готовность сотрудничать с Британией по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Adrian Dennis
Посол России в Британии Александр Яковенко заверил в письме пострадавшему при инциденте в Солсбери полицейскому Ника Бейли в том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, и подтвердил, что Россия готова сотрудничать с британскими властями в расследовании инцидента.
"Пожалуйста, будьте уверены в том, что Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями в том, что касается расследования, как на двустороннем уровне, так и через международные организации. С сердечными пожеланиями, Александр Яковенко", — говорится в письме посла, направленном по адресу управления полиции графства Уилтшир.
Яковенко выразил полицейскому благодарность за храбрость при реагировании на инцидент.
"Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность вам за храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта в Солсбери, которые, я надеюсь, также скоро поправятся", — отметил посол.

Отравление Скрипаля

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Скрипаль оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали за государственную измену. Бывшего офицера ГРУ и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.
Британские власти утверждают, что Скрипаля отравили веществом, якобы разработанным в СССР в рамках проекта "Новичок". При этом в Советском Союзе не существовало программы с таким названием — для обозначения системы использовались цифры. Название "Новичок" распространилось зарубежными СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел какого-либо отношения к разработке химического оружия.
Как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, Россия, вероятно, причастна к отравлению Скрипаля, однако Москва называет подобные заявления необоснованными и отвергает обвинения.
Несмотря на позицию России, Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов из страны. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с российской стороной на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры:
23 сотрудника британской дипмиссии объявлены персонами нон-грата, отозвано разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге. Также МИД России объявил о прекращении работы Британского совета
РИА Новости: последние новости
Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля, заявила Меркель Поклонская ответила на заявление о ее украинском гражданстве Депутат Сейма осудил решение выдворить российских дипломатов из Латвии
 Ещё 14 источников 
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