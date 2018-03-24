Песков назвал чушью версию о вербовке Савченко в РФ 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг версию, согласно которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами.
Представитель Кремля прокомментировал утверждения о том, что Савченко была завербована властями РФ в тот период, когда находилась в российской тюрьме.
— Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии, — отреагировал Песков, очевидно, имея в виду «дело Скрипаля». — Естественно, это полная чушь.
Он также заметил, что «Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины».
Пресс-секретарь президента также задался вопросом, примут ли главы стран Евросоюза какое-либо заявление к властям в Киеве с требованием дать ей свободу.