Песков назвал чушью версию о вербовке Савченко в РФ

Представитель Кремля прокомментировал утверждения о том, что Савченко была завербована властями РФ в тот период, когда находилась в российской тюрьме.

— Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии, — отреагировал Песков, очевидно, имея в виду «дело Скрипаля». — Естественно, это полная чушь.

Он также заметил, что «Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины ».