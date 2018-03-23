В ЦИК прокомментировали заявления о массовых принуждениях к голосованию 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает недопустимым по отношению к миллионам избирателей России говорить о массовых принуждениях к голосованию на выборах президента страны.
"Анонимно что-то там говорят, одна бабушка сказала, но волна пошла, которая создаёт видимость, что прямо массовые там какие-то, что люди у нас ходят подневольные. Посмотрите на наших людей. Это просто недопустимо по отношению к нашим миллионам избирателей, которые чётко выразили свою волю на основе свободного волеизъявления. Законом защищены от административного давления. Если кто-то нарушал закон — прокуратура нам помогает", — сказала Памфилова на заседании ЦИК "Наши выборы прошли свободно. У людей была полная возможность на свободное волеизъявление при наличии тайного голосования", — добавила она.
Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>