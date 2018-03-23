Замглавы МИД заявил о безосновательности заключений ЕС по Солсбери

Во время встречи, прошедшей 23 марта, Грушко и Айгнер обсудили ряд вопросов, касающихся отношений России и ЕС в контексте предстоящего австрийского председательства в Совете Евросоюза во второй половине 2018 года.

"С российской стороны было указано на безосновательность и неприемлемость заключений Евросовета по инциденту в Солсбери", — говорится в сообщении МИД РФ.

Главам государств и правительств 28 стран-членов ЕС в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент в Солсбери. В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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