«Карусельщиков» внесут в чёрные списки ЦИК

«Карусельщиков» внесут в чёрные списки Центральной избирательной комиссии , сообщила глава ЦИК, подводя итоги голосования 18 марта.

На заседании Центризбиркома 23 марта его председатель Элла Памфилова подробно рассказала о новом механизме голосования — «мобильный избиратель», который позволил проголосовать по месту нахождения 5,69 миллиона избирателей.

По словам Памфиловой, при разработке механизма ЦИК исключила возможность неоднократного голосования — так называемых «каруселей». Однако некоторые общественные активисты, не разобравшись в сути механизма, стали вводить общественность в заблуждение сообщениями о том, что он якобы позволяет избирателям прикрепиться сразу к нескольким участкам.

На самом деле, объяснила Памфилова, система ГАС-выборы тщательно фильтровала все запросы и прикрепляла мобильных избирателей исключительно к тому участку, который был указан в первичном заявлении. Последующие заявления от одного и того же избирателя, не учитывались. Что же касается тех, кто пытался таким образом обойти процедуру, то данные от них ЦИК собирает с тем, чтобы нарушители оказались в «черных списках» и понесли заслуженную ответственность.

«Хоть 55 заявлений подавай, но декларировать, что столько же раз можно проголосовать, это откровенная ложь. Проголосовать можно только на том участке, где избиратель записан по первому заявлению. На всех, кто пытался зарегистрировать дважды и более раз, появятся чёрные списки», — пообещала глава ЦИК и предупредила, что всех нарушителей призовут к ответу: «Даже если члены комиссии оказались недобросовестны, по окончании выборов они все будут выявлены. Мы сейчас выявляем потенциальных нарушителей — как избирателей, так и членов комиссий. За нарушения они ответят».