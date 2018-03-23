Блеф и «Звездные войны»: как СССР проиграл холодную войну

23 марта исполняется ровно 35 лет с того дня, как президент США Рональд Рейган выступил с телевизионным обращением, в котором заявил о работе США над программой «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ). В народе ее назвали проще — «Звездные войны». Программа размещения ракет в космосе вызывала скепсис у экспертов, однако именно благодаря ей СССР и США начали вести переговоры о разоружении.

Программа создания ядерного щита, который мог бы перехватывать ракеты на всей траектории полета, подразумевала вывод оружия в космос и поэтому получила народное название «Звездные войны». Презентацию «Стратегической оборонной инициативы», способной противостоять советскому ядерному оружию, президент США Рональд Рейган начал с рассуждений о будущем «наших детей XXI века».

Обращаясь к американцам, которых больше всего в тот момент беспокоили не советские ракеты, а деньги в собственных кошельках, Рейган заявил, что оборона — это не рассуждения о процентах и тратах, на кону лежит безопасность Америки и способность противостоять СССР, который за последние 20 лет «создал массивный арсенал новых стратегических ракет, которые могут нанести удар по США».

При этом Рейган не удержался, чтобы не уколоть своего предшественника-демократа Джимми Картера , хотя и не назвал последнего по имени. С патетикой в голосе президент США рассказал, что, когда он пришел к власти в 1984 году, то увидел «самолеты, которые не летали», и корабли без запчастей, которые не могли плавать.

Сейчас же, продолжал Рейган, Америка обладает необходимыми технологиями, и заявил, что ученые США совместно с союзниками начали разработку программы, которая сможет «достичь цели, уничтожить угрозу, которую представляют стратегические ядерные ракеты».

Цель их создания, подчеркнул президент США, — «снизить вероятность опасности ядерной войны». При этом новая система, хотя и называлась «оборонной», содержала в себе и наступательные элементы. «Планы не впечатляют»

На многих американцев речь президента произвела большое впечатление, хотя о разработках нового оружия говорилось лишь в общих чертах. Советский ученый, руководитель Института космических исследований Роальд Сагдеев рассказывал в интервью «Газете.Ru» , что в тот момент никто не предполагал, что Рейган выступит с идеей СОИ.

«Мы встречались с группой ученых в американской академии наук . Наш разговор было конструктивным, ничто, казалось, не предвещало того, что у них возникнет идея СОИ. Мы узнали о ней на пути домой. Когда садились в самолет, мы договорились, что первое, что мы сделаем по прилету, — проведем ее анализ и напишем свои заключения для правительства», — вспоминает Сагдеев.

Многие американские эксперты хотя и знали в общих чертах о программе, не слишком верили в нее. Как пишет в своей недавней книге «Мое путешествие по грани ядерной войны» бывший министр обороны США Вильям Перри, его планы Рейгана не очень впечатлили.

В статье, опубликованной в The Washington Post , он выступил с резкой критикой планов СОИ.

Перри понимал, что для разработки планов Рейгана потребуется более 20 лет, а за это время СССР выработает «контрмеры» для противодействия. Система станет дорогостоящей и неэффективной, писал Перри, и может «привести к новой гонке вооружений».

Но если именно новая гонка вооружений пугала такого профессионала, как Перри, для Рейгана это и была конечная цель.

В его администрации хорошо понимали, что система по выводу оружия в космос вряд ли будет создана в ближайшее время, однако она может заставить СССР тратить больше на военные цели.

«Нас сознательно запугивали» Советский Союз в то время находился не в самом лучшем положении: относительное благополучие ранних брежневских времен закончилось, третий год шла изнурительная война в Афганистане , а уровень жизни населения стремительно ухудшался. И пока блистательные ученые умы думали о новых образцах вооружения для защиты страны, в этой стране люди стояли в очередях за импортными ботинками.

»Нас же сознательно запугивали СОИ, в данном случае явно преувеличивая ее опасность для СССР. Уверяли, что это чисто оборонительный проект, хотя мы знали (потом американцы это признали), что предусматривались и наступательные функции…» Такого же мнения придерживался и Сагдеев: «Главное, что нас пугало, — не американские идеи, а то, что наш собственный военно-промышленный комплекс с таким рвением ухватится за возможность создания нашего отечественного варианта „звездных войн“, что мы погрязнем в этом болоте». При этом, как пишет в своих воспоминаниях бывший заместитель главы МИД СССР Анатолий Адамишин , «американская разведка намеренно преувеличивала военный потенциал Советского Союза с тем, чтобы администрация смогла проводить через конгресс новые ассигнования на „оборону“:

Руководитель СССР, работавший до этого в системе КГБ, Юрий Андропов был уверен, что СОИ не является блефом. Как пишет в своей книге о временах Андропова «От Коллонтай до Горбачева» Андрей Александров-Агентов, программа была рассчитана на то, чтобы «обезоружить» СССР.

«И особо подчеркните, что Рейган лжет, когда говорит о советской угрозе», — вспоминает в своей книге советский международник Виталий Журкин.

Понимая, что противостоять новой программе нужно не в лобовую, советские специалисты начали готовить «ассиметричный ответ» СОИ.

Правда, в СССР также раздавались голоса ученых, которые считали, что столь сложная система работать не будет — такого мнения придерживался, например, академик Евгений Велихов . Комиссия академика, созданная еще при Андропове, пришла к заключению, что эта система эффективно работать не будет.

После ухода из жизни Андропова определенные шаги к стабилизации ситуации были сделаны его сменщиком Константином Черненко , команда которого предложила американцам переговоры по демилитаризации космического пространства. Предложение было принято — американская сторона понимала, что за счет пока несуществующих «звездных войн» сможет добиться от СССР больших уступок.

К тому же Рейгану, у которого вовсю шла предвыборная гонка, хотелось перетянуть на себя голоса демократов, выступавших против гонки вооружений. В январе 1985 года СССР и США на встрече глав внешнеполитических ведомств Алексея Громыко и Джорджа Шульца договорились провести переговоры по всему спектру ядерных проблем. Однако смерть Черненко затормозила эти планы.

Переговоры пришлось продолжать уже команде Горбачева, которого также пытались убедить в бесперспективности СОИ. Так, маршал Сергей Ахромеев уверял генсека, что Рейган «блефует». Но не только потенциальная опасность СОИ, но и более реальная угроза американских ракет в Европе заставила СССР пойти на переговоры с США, которые привели к ликвидации ракет по договору РСМД, который и сегодня является краеугольным камнем международной безопасности.