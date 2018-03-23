В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию вокруг СМИ и Госдумы 

В компетенцию администрации президента не входит обсуждение конфликта ряда СМИ и Госдумы из-за ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого, передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — приводит издание слова Пескова.
Ранее к бойкоту Госдумы в различных вариантах присоединились такие российские СМИ, как РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканал «Дождь» и ряд других. Их не устроило решение комиссии Госдумы по этике, которая сочла обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к журналисткам необоснованными.