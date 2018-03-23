В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию вокруг СМИ и Госдумы

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — приводит издание слова Пескова.