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В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию вокруг СМИ и Госдумы
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В Кремле не видят необходимости вмешиваться в ситуацию вокруг СМИ и Госдумы 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В компетенцию администрации президента не входит обсуждение конфликта ряда СМИ и Госдумы из-за ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого, передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — приводит издание слова Пескова.
Ранее к бойкоту Госдумы в различных вариантах присоединились такие российские СМИ, как РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканал «Дождь» и ряд других. Их не устроило решение комиссии Госдумы по этике, которая сочла обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к журналисткам необоснованными.
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 Ещё 10 источников 
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