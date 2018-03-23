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Путин выступил с обращением к россиянам после выборов
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Путин обратился к нации

Путин выступил с обращением к россиянам после выборов 

BFM.RU 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин заявил, что политические предпочтения не должны разделять россиян.
«Обращаюсь к тем гражданам России, которые проголосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору», — сказал глава государства в ходе своего телеобращения к согражданам.
По его словам, мощная гражданская активность и консолидация граждан на выборах президента РФ чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, отмечает «Интерфакс».
Кроме того, Путин заявил о необходимости критики действующей власти, но без популизма.
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