Путин выступил с обращением к россиянам после выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что политические предпочтения не должны разделять россиян. «Обращаюсь к тем гражданам России , которые проголосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору», — сказал глава государства в ходе своего телеобращения к согражданам. По его словам, мощная гражданская активность и консолидация граждан на выборах президента РФ чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, отмечает «Интерфакс» Кроме того, Путин заявил о необходимости критики действующей власти, но без популизма.