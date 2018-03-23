Путин: России необходим настоящий прорыв

Достигнутых ранее результатов в развитии России недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов главы государства.

"Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что изменения к лучшему в России будут носить последовательный характер.

"Абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", — сказал президент.

"Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе", — добавил глава государства.