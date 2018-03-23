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Путин: России необходим настоящий прорыв
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Путин: России необходим настоящий прорыв 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Достигнутых ранее результатов в развитии России недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов главы государства.
"Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что изменения к лучшему в России будут носить последовательный характер.
"Абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", — сказал президент.
"Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе", — добавил глава государства.
Напомним, что вборы президента РФ признаны состоявшимися и действительными. На должность президента РФ избран Владимир Путин, получивший 76,69% голосов, говорится в проекте постановления ЦИК.
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