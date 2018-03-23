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Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
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Путин обратился к нации
Путин обратился к нации

Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах 

Lenta.ru 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин в ходе телеообращения к гражданам заявил, что понимает свою колоссальную ответственность перед избирателями. Выступление главы государства транслировалось на сайте ТАСС.
«Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», — сказал Путин.
Президент подчеркнул важность такой «мощной гражданской активности». «Ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся», — заключил он.
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