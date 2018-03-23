Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах

Президент России Владимир Путин в ходе телеообращения к гражданам заявил, что понимает свою колоссальную ответственность перед избирателями. Выступление главы государства транслировалось на сайте ТАСС.

«Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России », — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность такой «мощной гражданской активности». «Ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся», — заключил он.