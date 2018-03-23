КПРФ предложит Центризбиркому проверить электронные урны и отменить муниципальный фильтр

Осуществить проверку электронных комплексов обработки бюллетеней (КОИБ), используемых на выборах для подсчета голосов, выразили намерение представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), сообщает ИА «Политика Сегодня» со ссылкой на зампреда парламентского комитета по информационной политике Александра Ющенко

«У нас есть вопросы к работе КОИБов. Мы предлагали делать репрезентативную выборку, определенную проверку некоторых КОИБов. Это нормально. Так во всем мире происходит. Мы категорически против муниципального фильтра. Кандидата в президенты партия может почему-то выдвигать, а фильтр под административным контролем пройти практически невозможно», — приводит агентство слова Ющенко, добавившего, что также необходимо делать выборную систему более прозрачной.

По его словам, на многих участках наблюдателям просто невозможно работать. «Председатель участка блокирует эту работу. Мы будем формулировать это предложение и реализовывать», — сказал представитель КПРФ