Путин отметил важность гражданской активности

Мощная гражданская активность россиян, их ответственность, консолидация чрезвычайно важны в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин в размещенном на сайте Кремля обращении к гражданам России по итогам выборов.
"Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей, свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", — сказал Путин.
Он напомнил, что 18 марта сразу после объявления первых результатов голосования он выступил на митинге на Манежной площади в Москве и в своем избирательном штабе, поблагодарил своих сторонников — всех, кто участвовал в выборах. По его словам, в ту ночь "это было своевременно и необходимо".
"Однако учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — отметил президент.
Путин поблагодарил россиян за активность на выборах, поддержку и доверие