Путин высказался о голосовавших за других кандидатов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с уважением относится к позиции тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов на состоявшихся выборах главы государства, но отметил, что политические предпочтения не должны разделять граждан страны.
"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, её процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед", — сказал Путин в обращении к гражданам РФ по итогам выборов, которое опубликовано на сайте Кремля.
Он поблагодарил своих сторонников за поддержку.
"Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие, уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", — заключил он.