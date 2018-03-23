Путин высказался о голосовавших за других кандидатов

Путин заявил, что с уважением относится к голосовавшим за других кандидатов

"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, её процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед", — сказал Путин в обращении к гражданам РФ по итогам выборов, которое опубликовано на сайте Кремля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с уважением относится к позиции тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов на состоявшихся выборах главы государства, но отметил, что политические предпочтения не должны разделять граждан страны. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку. "Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие, уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", — заключил он.