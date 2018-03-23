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Путин высказался о голосовавших за других кандидатов
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Путин заявил, что с уважением относится к голосовавшим за других кандидатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с уважением относится к позиции тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов на состоявшихся выборах главы государства, но отметил, что политические предпочтения не должны разделять граждан страны.
"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, её процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед", — сказал Путин в обращении к гражданам РФ по итогам выборов, которое опубликовано на сайте Кремля.
Он поблагодарил своих сторонников за поддержку.
"Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие, уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", — заключил он.
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