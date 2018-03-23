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Путин: консолидация, проявленная на выборах, очень важна в непростых условиях для РФ
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Путин: консолидация, проявленная на выборах, очень важна в непростых условиях для РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается страна. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам.
"Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России", — сказал Путин, отметив «масштабную, беспрецедентную поддержку», оказанную ему на выборах.
"Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — подчеркнул президент РФ, переизбранный на этот пост по итогам выборов 18 марта.
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