Путин: консолидация, проявленная на выборах, очень важна в непростых условиях для РФ

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается страна. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам.

"Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России ", — сказал Путин, отметив «масштабную, беспрецедентную поддержку», оказанную ему на выборах.

"Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — подчеркнул президент РФ, переизбранный на этот пост по итогам выборов 18 марта.