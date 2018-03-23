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ЦИК: удостоверение избранного президента готово, его вручат на инаугурации 

ТАСС 1 час назад
Удостоверение избранного президента готово, его вручат Владимиру Путину на инаугурации. Об этом сообщил журналистам глава аппарата ЦИК Сергей Даниленко.
"Удостоверение готово, оно будет подписано после подведения итогов. Оно вручается на инаугурации", — сказал он.
Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил итоги голосования на выборах президента РФ: на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации главы государства на следующий шестилетний срок полномочий. Согласно закону, избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.
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