Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России

"Я считаю, что за происходящим кроется нечто большее — стратегия, направленная на то, чтобы возвести стену, отделяющую Россию от Европейского союза. По опыту работы в Европейском парламенте я знаю, что ЕС ведет подлинную холодную войну против России", — сказала Марин Ле Пен.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.