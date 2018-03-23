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Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
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Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Европейский союз развернул настоящую холодную войну против России. Такое мнение высказала в пятницу в интервью радиостанции France info лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она комментировала действия Лондона и ЕС в связи с делом Скрипаля.
"Я считаю, что за происходящим кроется нечто большее — стратегия, направленная на то, чтобы возвести стену, отделяющую Россию от Европейского союза. По опыту работы в Европейском парламенте я знаю, что ЕС ведет подлинную холодную войну против России", — сказала Марин Ле Пен.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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