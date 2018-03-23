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Путин: нам необходим настоящий прорыв
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Путин: нам необходим настоящий прорыв 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по итогам выборов главы государства поблагодарил за оказанное ему доверие.
«Вижу в вашем высоком доверии, прежде всего, надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв», — сказал он.
По его словам, он видит в активном участии в выборах готовность к такой работе и к таким переменам.
«Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано», — подчеркнул Путин.
Ранее ЦИК утвердила итоги выборов президента России. Согласно окончательным результатам, Путин победил с 76,69% голосов.
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