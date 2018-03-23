Путин: нам необходим настоящий прорыв 

«Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано», — подчеркнул Путин.

По его словам, он видит в активном участии в выборах готовность к такой работе и к таким переменам.