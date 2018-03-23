Путин рассказал, как будут приниматься решения

Все предстоящие решения власти, даже самые сложные, будут продиктованы необходимостью обеспечить динамичное развитие страны, они будут приниматься открыто и обсуждаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", — говорится в обращении Путина к гражданам России по итогам выборов в РФ, опубликованном на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что все решения будут приниматься открыто.
"Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь", — сказал Путин.