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Путин рассказал, как будут приниматься решения
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Путин рассказал, как будут приниматься политические решения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все предстоящие решения власти, даже самые сложные, будут продиктованы необходимостью обеспечить динамичное развитие страны, они будут приниматься открыто и обсуждаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", — говорится в обращении Путина к гражданам России по итогам выборов в РФ, опубликованном на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что все решения будут приниматься открыто.
"Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь", — сказал Путин.
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