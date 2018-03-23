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Путин заявил о необходимости последовательных и глубоких реформ
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Путин обратился к нации

Путин заявил о необходимости последовательных и глубоких реформ 

РИА Новости 40 минут назад
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО БЫЛО БЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННО ОБЕЩАТЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РОССИЯН В ОДНОЧАСЬЕ, НУЖНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, ГЛУБОКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
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