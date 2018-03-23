Песков: конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации. В настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента ", — сказал он.

Отвечая на вопрос, не считают в Кремле пробелом отсутствие на законодательном уровне понятия домогательства и не поддерживают ли инициативу ввести это понятие, Песков сказал, что ему «не известно о существовании таких законодательных инициатив». Ему также не известно, обсуждал ли президент Владимир Путин этот инцидент со спикером Госдумы Вячеславом Володиным или лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским . Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в целом главе государства об этом конфликте.

Ряд российских СМИ единым блоком выступил против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого журналистками в домогательствах. Решение комиссии по этике, не усмотревшей нарушений поведенческих норм Слуцким, вызвало волну протеста, однако ответные меры варьируются — от полного отторжения и отзыва журналистов, освещавших деятельность Госдумы, до усиления позиций СМИ в нижней палате и пристального слежения за Слуцким. СМИ требуют от комиссии обстоятельного пересмотра вопроса.