Максим Сурайкин предложил внести поправки в закон о выборах

Лидер партии «Коммунисты России» выступил с инициативой внести поправки в закон о выборах и отменить пятипроцентный барьер для получения депутатских мандатов в Госдуму . Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата

Он также требует внести изменения в региональное законодательство относительно муниципальных выборов. Максим Сурайкин считает, что партия, которая набрала больше 0,5% голосов на выборах в Госдуму, «должна пользоваться правом участвовать в выборах на федеральном уровне без сбора подписей».