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Максим Сурайкин предложил внести поправки в закон о выборах
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Максим Сурайкин предложил внести поправки в закон о выборах 

360tv.ru 1 час назад
Лидер партии «Коммунисты России» выступил с инициативой внести поправки в закон о выборах и отменить пятипроцентный барьер для получения депутатских мандатов в Госдуму. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата
Максим Сурайкин.
Он также требует внести изменения в региональное законодательство относительно муниципальных выборов. Максим Сурайкин считает, что партия, которая набрала больше 0,5% голосов на выборах в Госдуму, «должна пользоваться правом участвовать в выборах на федеральном уровне без сбора подписей».
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента. Политик считает, что «председатель» или «верховный правитель» будут звучать лучше.
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