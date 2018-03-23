Ещё
Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации президента 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации главы государства на следующий шестилетний срок полномочий.
"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду забегать вперед", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов — когда состоится инаугурация.
Действующий глава государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.
Согласно закону, избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.
ТАСС: последние новости
Песков убежден, что Путин не намерен менять Конституцию РФ под себя "Дождь" приостановил работу с Госдумой в связи с решением по Слуцкому Лавров: Москва по-прежнему не видит фактов вины в деле Скрипаля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации215
Путин выступит со срочным обращением431
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова64
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение